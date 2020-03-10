الاتحاد الإفريقي يدعو للتوصل إلى "صفقة عادلة مفيدة للجميع" بشأن سد النهضة

أجرى وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارجاشيو، محادثات مع موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أمس الاثنين.

وذكرت الخارجية الإثيوبية في بيان أن اللقاء تركز على المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وأكد الوزير مجددا ضرورة مواصلة المفاوضات بناء على مبدأ الاستخدام العادل والمنصف والمعقول للموارد الطبيعية العابرة للحدود.

من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على أن التفاوض بشأن سد النهضة يجب أن يتوصل إلى صفقة عادلة يستفيد منها جميع أصحاب المصلحة.

وفي 7 مارس/ آذار الجاري، طالب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، إثيوبيا والسودان ومصر، بالسعي لإيجاد صيغة توافقية لتجاوز الخلافات، بشأن ملف سد النهضة.

وكانت أديس أبابا قد أعلنت عدم مشاركتها في مفاوضات "سد النهضة"، التي كان من المقرر أن تستضيفها واشنطن الشهر الماضي؛ لدراسة مقترحات من وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة.

كما أعلنت مباشرة بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في مشروع "سد النهضة" شهر يوليو/تموز المقبل.

من جانبها، أعلنت مصر رفضها اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق مسبق، مشيرة إلى أن أديس أبابا تغيبت عن مفاوضات واشنطن بشكل متعمد.