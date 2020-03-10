تركيا تتهم الدول الأوروبية باتخاذ تدابير احترازية متأخرة لاحتواء كورونا

اتهمت وزارة الصحة التركية الدول الأوروبية بالتأخر في اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، مؤكدة أنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس داخل الأراضي التركية إلى الآن، لكنها أشارت إلى أن احتمال انتقاله كبير.

أنطاكيا – سبوتنيك. وقال وزير الصحة، فخر الدين قوجا، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "الدول الأوروبية تتأخر في اتخاذ تدابير احترازية بشأن فيروس كورونا المستجد".

وأضاف: "فرنسا وألمانيا ستشهدان في الأيام المقبلة مشاكل كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأشار قوجا إلى أن "هناك احتمال كبير لانتقال الفيروس إلى تركيا".

وأكد قوجا أنه "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة حتى الآن في تركيا".

وانتشر فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان الأوروبية، خاصة إيطاليا التي يعتبر وضع الفيروس فيها ثاني أسوأ وضع بعد الصين، بعد تسجيل نحو 500 حالة وفاة، وأكثر من 8000 إصابة، ما استدعى أن يعلن رئيس الوزراء الإيطالي، أمس، وضع البلاد كلها في حالة حجر صحي، ومنع دخول أو خروج أي شخص منها.

في حين تزايدت أعداد الوفيات جراء الفيروس في كل من فرنسا وإسبانيا، حيث سجلت إلى اليوم 30 حالة وفاة في الأولى و35 في الثانية.