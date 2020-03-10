إير فرانس توقف جميع الرحلات إلى إيطاليا من 14 مارس إلى 3 أبريل

قال متحدث باسم شركة طيران "إير فرانس"، إن الشركة ستوقف كل الرحلات إلى إيطاليا من 14 مارس/ آذار الجاري إلى 3 أبريل/ نيسان المقبل، وستبقي على رحلة واحدة يوميا لحين تعليق الرحلات في 14 مارس.

وذكرت وكالة الحماية المدنية اليوم الثلاثاء أن إيطاليا تجاوزت عشرة آلاف إصابة بفيروس كورونا وتوفي 631 شخصًا مقابل 463 يوم أمس الاثنين.

وبحسب "رويترز" فإن هناك 168 حالة وفاة أخرى في 24 ساعة، وهذه هي أكبر زيادة يومية في عدد الوفيات في البلاد بسبب هذا الوباء.