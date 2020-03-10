168 حالة وفاة في 24 ساعة فقط بسبب كورونا في إيطاليا

ذكرت وكالة الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، أن إيطاليا تجاوزت عشرة آلاف إصابة بفيروس كورونا وتوفي 631 شخصا مقابل 463، يوم أمس الاثنين.