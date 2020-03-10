البنتاغون: المصابون بكورونا بين العسكريين الأمريكيين أكثر مما نعرف

قال مسؤول في البنتاغون إن العدد الفعلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بين العسكريين على الأرجح أكبر من إجمالي الحالات المعلنة.

واشنطن – سبوتنيك . اعترف البنتاغون، اليوم الثلاثاء، بأن العدد الرسمي للجنود الأمريكيين والأفراد المرتبطين بهم الذين أصيبوا بالفيروس التاجي يحتمل أن يكون أكبر من العدد الإجمالي الفعلي.

وأثبت اختبار جندي ثانٍ في الولايات المتحدة أنه مصاب بالفيروس.

وقال الجنرال بول فريدريش من سلاح الجو الأمريكي في مؤتمر صحفي في البنتاغون: "أعتقد أنه من المرجح، بالنظر إلى ما نراه في جميع أنحاء العالم، ولدينا أناس في جميع أنحاء العالم، أن هناك المزيد".

ومع ذلك قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة وليام بيرن في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإلغاء تدريب "ديفندر أوروبا-2020".

.@USArmyEurope Commanding General Lt. Gen. Christopher Cavoli briefly explains the significance of exercise Defender Europe 20.



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Video by Spc. Stephen Perez pic.twitter.com/4BNjk4AtxO — U.S. Army (@USArmy) January 14, 2020

وستشهد المناورة المقررة في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار أكبر انتشار للقوات الأمريكية في أوروبا منذ أكثر من 25 عاما. ومن المقرر إجراء التدريبات في ست دول من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دول البلطيق المتاخمة لروسيا.

وقال بيرن للصحفيين "نحن نواصل جهود التخطيط لمواصلة هذا التمرين".

وشدد على أن التمرين سيكون تدريب متعدد الجنسيات، وبالتالي سيتعين على العديد من الأطراف المختلفة أن تقرر ما إذا كانت ستشارك.

وتخطط الولايات المتحدة لإرسال 20 ألف جندي للتدريبات.

🌊 | @23_Amph are at it again as they train in the run-up to Exercise Defender-Europe 20 👊



🔊 Sound on to hear the Voice of WO2 Keith Stubbs, known as ‘Neptune’ among the squadron.pic.twitter.com/7MNgGEVnA1 — BFBS Radio (@BFBSRadioHQ) February 17, 2020

واتهمت روسيا الولايات المتحدة بزيادة وجودها العسكري سرا بالقرب من الحدود الروسية، قائلة إن ذلك لن يغير السياسة الخارجية لروسيا.