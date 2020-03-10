ترامب يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ليس لديه أي أعراض لفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت وكالة "رويترز"، مساء اليوم، الثلاثاء، نقلا عن الرئيس الأمريكي أنه لم يجر فحص لفيروس كورونا، قائلا إنه لا تظهر عليه أعراض المرض، وقد فحصه طبيب البيت الابيض.

وقال ترامب للصحفيين في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع مجلس الشيوخ "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية.. بحالة جيدة للغاية".

وفي السياق نفسه، تواصل عضوان جمهوريان في الكونغرس مع ترامب، قبل إعلانهما، أمس الاثنين، دخول الحجر الصحي بعد التقائهما بشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا الجديد.

It is pretty incredible that Rep Gaetz, who is now in self-quarantine over coronavirus, flew with President Trump on Air Force One today. https://t.co/rH4mFPgXpj — Yamiche Alcindor (@Yamiche) March 9, 2020

وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي"، فإن ترامب صافح النائب دوغ كولينز من جورجيا الأسبوع الماضي، وسافر مع مات غايتس من فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية الأولى، أمس الاثنين.

وأعلن كولينز وغايتس، أمس، أنهما عزلا نفسيهما ذاتيًا لأنهما تواصل مباشرة مع شخص في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في ماريلاند أواخر فبراير/ شباط، والذي تم تشخيصه كمصاب بفيروس كورونا الجديد.

ووفقًا لـ"سي إن بي سي"، فإن عضوي الكونغرس لم تظهر عليهما أعراض الفيروس. قال غايتس في تغريدة له إنه أجرى اختبارات كورونا الجديد ويتوقع صدور النتائج قريبًا. لم يعلن كولينز إجراء اختبارات.

Rep. Doug Collins, who recently shook hands with President Donald Trump, has opted to “self-quarantine” after coming into contact with an individual who was infected with #coronavirus. #COVID19https://t.co/xTqTGtbSsW pic.twitter.com/ynwX0rU2mu — POLITICO (@politico) March 9, 2020

ونقلت "إن بي سي نيوز" عن أحد مساعدي كولينز، قوله إنه بالإضافة إلى عزل عضو الكونغرس لنفسه ذاتيًا، فإن اثنين من الموظفين العاملين في مكتبه يباشرون العمل من الحجر الصحي.

Reviewing the coronavirus supplemental appropriation and preparing to go vote. pic.twitter.com/wjJ4YY4VZz — Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) March 4, 2020

نشر غايتس صورة له وهو يرتدي قناع تنفس أثناء مراجعته بعض الأوراق قبل التصويت على حزمة التمويل الطارئة بقيمة 8.3 مليار دولار لمكافحة انتشار الفيروس، والتي بدا فيها متهكمًا على المخاوف بشأن المرض.