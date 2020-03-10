الدفاع التركية: أكار بحث مع شويغو الموقف في إدلب وعودة مليون نازح إلى منازلهم

صرحت وزارة الدفاع التركية أن الوزير خلوصي أكار تبادل وجهات النظر مع نظيره الروسي سيرغي شويغو بشأن "جعل وقف إطلاق النار في إدلب دائم وضمان عودة أكثر من مليون نازح إلى منازلهم".

وحسب "رويترز" ذكرت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء أن وزير الدفاع خلوصي أكار بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو الوضع في منطقة إدلب السورية.

وقالت الوزارة في بيان إن أكار "أكد العزم على مواصلة الجهود والوفاء بالالتزامات بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار والسلام والاستقرار في إدلب".

من جهتها صرحت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرغي شويغو ناقش عبر الهاتف مع نظيره التركي خلوصي أكار استقرار الوضع في إدلب السورية.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه "جرت محادثة هاتفية بين وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو ووزير الدفاع في جمهورية تركيا خلوصي أكار ناقشت المسائل المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الإضافي لمذكرة بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب".