وزير الصحة التركي يعلن اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة مواطن تركي بفيروس كورونا.

وقال قوجا في تصريحات نقلتها قناة "تي آر تي عربي"، "إن المصاب بفيروس كورونا حالته الصحية العامة جيدة، ولقد تم وضع أفراد عائلته وكل المحيطين به تحت الملاحظة".

وأضاف زير الصحة التركي، أنه يحذر المواطنين من السفر للخارج، ما لم تكن هناك ضرورة لذلك، ويطالبهم باتباع كافة طرق الحماية من فيروس كورونا المعلن عنها من قبل الوزارة.

وأكد قوجا، أن كافة المؤسسات المعنية بالدولة وضعت الخطط اللازمة لمواجهة فيروس كورونا منذ انتشاره.

يتبع...