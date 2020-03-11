روحاني: الكوادر الطبية في الخط الأمامي لمكافحة فيروس كورونا

وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الكوادر الطبية والصحية في بلاده بأنهم "الخط الأمامي لمكافحة فيروس كورونا".

ونشر روحاني تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، قال فيها إن "الكوادر الطبية والتمريضية هم في الخط الأمامي لمكافحة فيروس كورونا ويقدمون تضحيات كبرى في هذا المجال".

كما وجه لهم الشكر، قائلا: "إنني أوجه الشكر والتقدير لهم جميعا، إذ موجودون في الساحة بكل طاقاتهم ويعملون ليل نهار بفترات استراحة قصيرة ويؤدون مهماتهم بالكثير من الجهود الدؤوبة والمستمرة".

وأضاف: "لا شك أن الشعب الإيراني سوف لن ينسى جهود وتضحيات كوادرنا الطبية والتمريضية العزيزة".

ودعا الرئيس روحاني المواطنين جميعا للتعاضد والالتزام بالتوصيات الصحية للحيلولة دون المزيد من تفشي فيروس كورونا، من خلال الامتناع المؤكد عن السفر والتجمعات والتنقلات غير الضرورية.

وأكد روحاني أن النجاح مرهون بالتعاون الشامل من قبل الشعب والأجهزة التنفيذية مع اللجنة الوطنية لاحتواء فيروس كورونا.