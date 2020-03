روحاني: الكوادر الطبية في الخط الأمامي لمكافحة فيروس كورونا

View this post on Instagram

‌ پزشکان و پرستاران در خط مقدم مبارزه با #کرونا هستند و فداکاری بسیار بزرگی از خودشان نشان دادند. از همه آنها تشکر و سپاسگزاری می‌کنم. آن‌ها با همه توان در صحنه هستند؛ روزها و شب‌ها با استراحت کوتاه و با تلاش بسیار زیاد به طور مداوم، کار خودشان را ادامه می‌دهند. ‌ بی‌تردید ملت ایران، تلاش‌ها و فداکاری #پزشکان و #پرستاران عزیزمان را فراموش نخواهد کرد. ‌ ‏از همه هموطنان می‌خواهم با همدلی، مراقبت و رعایت توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس ‎کرونا، از مسافرت، گردهمایی و ترددهای غیرضرور جداً خودداری نمایند. ‌ شرط موفقیت ما، همکاری همه‌جانبه مردم و دستگاه‌های اجرایی با ستاد ملی مدیریت کروناست. ‌