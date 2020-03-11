روحاني: الكوادر الطبية في الخط الأمامي لمكافحة فيروس كورونا

ونشر روحاني تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، قال فيها إن "الكوادر الطبية والتمريضية هم في الخط الأمامي لمكافحة فيروس كورونا ويقدمون تضحيات كبرى في هذا المجال".
كما وجه لهم الشكر، قائلا: "إنني أوجه الشكر والتقدير لهم جميعا، إذ موجودون في الساحة بكل طاقاتهم ويعملون ليل نهار بفترات استراحة قصيرة ويؤدون مهماتهم بالكثير من الجهود الدؤوبة والمستمرة".
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پزشکان و پرستاران در خط مقدم مبارزه با #کرونا هستند و فداکاری بسیار بزرگی از خودشان نشان دادند. از همه آنها تشکر و سپاسگزاری میکنم. آنها با همه توان در صحنه هستند؛ روزها و شبها با استراحت کوتاه و با تلاش بسیار زیاد به طور مداوم، کار خودشان را ادامه میدهند. بیتردید ملت ایران، تلاشها و فداکاری #پزشکان و #پرستاران عزیزمان را فراموش نخواهد کرد. از همه هموطنان میخواهم با همدلی، مراقبت و رعایت توصیههای بهداشتی برای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، از مسافرت، گردهمایی و ترددهای غیرضرور جداً خودداری نمایند. شرط موفقیت ما، همکاری همهجانبه مردم و دستگاههای اجرایی با ستاد ملی مدیریت کروناست.
وأضاف: "لا شك أن الشعب الإيراني سوف لن ينسى جهود وتضحيات كوادرنا الطبية والتمريضية العزيزة".
ودعا الرئيس روحاني المواطنين جميعا للتعاضد والالتزام بالتوصيات الصحية للحيلولة دون المزيد من تفشي فيروس كورونا، من خلال الامتناع المؤكد عن السفر والتجمعات والتنقلات غير الضرورية.
وأكد روحاني أن النجاح مرهون بالتعاون الشامل من قبل الشعب والأجهزة التنفيذية مع اللجنة الوطنية لاحتواء فيروس كورونا.
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