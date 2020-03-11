مركز تفشي "كورونا" يستعيد عافيته ويعلن استئناف العمل في بعض القطاعات

سمحت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، للصناعات الأساسية باستئناف مهامها في مدينة ووهان، بؤرة انتشار فيروس "كورونا".

وأعلنت حكومة إقليم هوبي الصيني، في بيان لها، أن "الصناعات الرئيسية، مثل النقل العام، والإمدادات‭‭‭ ‬‬‬الطبية والمؤسسات المنتجة للضروريات اليومية ستستأنف أنشطتها في مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

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وذكر البيان أن الصناعات الرئيسية ستستأنف أنشطتها في مدينة ووهان، وأنه سيتم السماح لقطاعات رئيسية، مثل النقل العام، والإمدادات‭‭‭ ‬‬‬الطبية والمؤسسات المنتجة للضروريات اليومية في ووهان عاصمة إقليم هوبي بالعودة إلى العمل".

وأضاف أن "صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات المحلية أو العالمية يمكنها أيضاً العودة إلى العمل بتصريح من السلطات المعنية".

ويأتي هذا القرار بعد نحو 24 ساعة على زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى مدينة ووهان، للمرة الأولى منذ بدء تفشي فيروس كورونا، في مؤشر على أن جهود بكين لاحتواء الفيروس قد نجحت.

وكانت السلطات الصينية أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3158 شخصا، عقب تسجيل 22 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية، مؤكدة أن عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 80 ألفا و778 حالة، وشفاء ما يقارب 61 ألفا و475 حالة عقب معالجتهم.