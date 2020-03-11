بنما تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة في بنما، اليوم الأربعاء، عن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا " لمواطن وسبع حالات إصابة جديدة.

مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي على تويتر: "في 8 آذار/مارس، توفي مواطن يبلغ من العمر 64 عاماً بسبب مضاعفات تتعلق بمرض السكري والالتهاب الرئوي الجرثومي".

وذكرت السلطات البنمية أن سبعة أشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" وجميعهم من مواطني بنما الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و59 عاما.

وأبلغت السلطات عن إلغاء الفعاليات الجماهيرية والأنشطة المدرسية في المدارس العامة في المناطق الوسطى والشمالية حتى 7 نيسان/ أبريل.

وفي الوقت الراهن، تأكد وجود حالات إصابة أيضا في الأرجنتين وتشيلي وبيرو والإكوادور وكولومبيا وباراغواي والبرازيل والمكسيك.

كما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 1000 حالة بعد تسجيل 296 حالة خلال الـ24 الساعة الأخيرة والوفيات إلى 30.