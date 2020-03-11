متحدث الخارجية: إيران تطالب أوروبا بخطوات عملية للعودة للاتفاق النووي

طالبت الخارجية الإيرانية أوروبا بخطوات عملية حتى تعود إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015.

طهران - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية، عباس موسوي، في مؤتمر صحفي، إنه "كلما اتخذ الأوروبيون خطوات عملية للوفاء بالتزاماتهم، ستعود إيران إلى التزاماتها السابقة".