بسبب "كورونا"... إلغاء الاحتفالات بعيد النوروز في طاجيكستان

أعلنت غرفة عمليات الوقاية من فيروس "كورونا" في طاجيكستان، اليوم الأربعاء، أنه تم إلغاء الاحتفالات الجماهيرية بعيد النوروز هذا العام في طاجيكستان بسبب فيروس "كورونا".

دوشنبيه - سبوتنيك. وأفاد مصدر في غرفة العمليات لوكالة "سبوتنيك": "في طاجيكستان، بسبب فيروس "كورونا"، تلغى الاحتفالات الحاشدة في الحدائق العامة، أو الأحداث الرياضية، أو العروض المسرحية خلال أيام الاحتفال بعيد النوروز".

من جانب آخر، أفاد مكتب رئيس الدولة لوكالة "سبوتنيك" من المقرر الاحتفال بالنوروز على المستوى الجمهوري بمشاركة الرئيس إمام علي رحمون في 22 آذار/مارس في خوجند - المركز الإداري لمنطقة سوغد ولم يعلن بعد عن إلغاء الفعالية.

ويشار إلى أن هذه الإجراءات اتخذت على المستوى الحكومي لمنع عدم انتشار فيروس "كورونا" في طاجيكستان.

وفي دوشنبيه، ألغي بقرار من عمدة العاصمة رستم إمام علي، مهرجان الطبخ "بلوف" الواسع النطاق، الذي يقام منذ خمس سنوات والذي يجتذب أكثر من 200 من كبار الطهاة من جميع مناطق البلاد.

ووفقاً لوزارة الصحة، لم يبلَّغ عن أي حالات إصابة بفيروس "كورونا" في البلد وتتخذ السلطات الطاجيكستانية جميع التدابير الوقائية الممكنة، حيث علقت الرحلات الجوية إلى بعض البلدان، وألغيت رحلات جوية من دوشنبيه إلى أورومكي ومشهد وكابول، فيما علق بيع التذاكر لمواطني الصين وكوريا الجنوبية واليابان وإيران وأفغانستان.