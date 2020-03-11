السلطات الجورجية تؤكد إصابة نائب وزير الزراعة بفيروس "كورونا" المستجد

أكدت وزارة الزراعة الجورجية، اليوم الأربعاء، إصابة نائب وزير الزراعة والبيئة، يوري نوزادزي، بفيروس كورونا.

تبليسي - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "ثبتت إصابة نائب وزير الزراعة والبيئة، يوري نوزادزي، بفيروس كورونا، خلال إجراء الفحص الثاني له يوم 10 آذار/مارس، ويواصل العلاج تحت إشراف الأطباء".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكد من إصابة أحد أفراد عائلة نوزادزي، الأسبوع الماضي، بفيروس كورونا، وبعد ذلك اتخذ نائب وزير الزراعة والبيئة إجراءات الحجر الصحي الذاتي، حيث لم تؤكد الفحوصات الأولية إصابته، إلا أنه خضع لفحص ثان بعد حوالي أسبوع الأمر الذي أكد إصابته.

وسجلت في جورجيا حتى الآن 23 حالة إصابة. ويخضع كل من نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، غينادي أرفيلادزي، ورئيس لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان، أوتار دانيليا، للحجر الصحي الذاتي.