ميركل: خبراء يتوقعون إصابة 60 إلى 70 % من السكان بفيروس كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن الخبراء يتوقعون إصابة ما بين 60 إلى 70 % من السكان بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19".

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول ميركل إنه من المحتمل أن يصيب فيروس كورونا المستجد غالبية الشعب، وأن الهدف هو إبطاء وتيرة انتشاره.

وأضافت: "لأنه لا يوجد علاج للفيروس حتى الآن، فإن هدفنا هو الحد من انتشاره".

وتابعت: "لا يوجد علاج للفيروس حتى الآن، والناس ليس لديهم مناعة منه، ومن المحتمل أن تتراوح نسب المصابين به بين 60 إلى 70 في المئة من الناس".

وقالت المستشارة الألمانية: "الحد من انتشار الفيروس سيكون وسيلة جيدة لتخفيف العبء على المنظومة الصحية في البلاد"، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تتعلق بكسب مزيد من الوقت في مواجهة الفيروس حتى يتم اكتشاف علاج له".

ووصل عدد المصابين بالفيروس في ألمانيا إلى 1613 مصابا، بينهم حالتي وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 18 شخصا.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره منذ ظهور في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم الأربعاء، إلى 119 ألف و357 شخصا.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميا إلى 4290 شخصا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 65 ألف و900 شخصا.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و867 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 46 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 49 ألفا و62 شخصا.