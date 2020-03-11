28 مليار دولار... إيطاليا تتجه لتعزيز الإنفاق لمواجهة كورونا

ونقلت "رويترز" عن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قوله اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإيطالية ستعزز الإنفاق لمساعدة الاقتصاد على التأقلم مع تأثير فيروس كورونا، وستخصص 25 مليار يورو (28.3 مليار دولار) لمعالجة الأزمة المتزايدة.

وحذر كونتي من أنه قد يتم تشديد القيود الصارمة بالفعل على الحركة بعد أن طلبت منطقة لومبارديا الشمالية إغلاق جميع المتاجر وتعليق عمل وسائل النقل العام.

وفي الأسبوع الماضي، قالت الحكومة إنها ستحتاج إلى 7.5 مليار يورو فقط، ولكن منذ ذلك الحين تصاعدت حالة الطوارئ بشكل كبير وتم إغلاق أجزاء كبيرة من البلاد، مما أدى إلى تجميد الكثير من أوجه النشاط الاقتصادي في دولة كانت على وشك الدخول في حالة ركود بالفعل.

بدورها عرضت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، على إيطاليا تقديم مساعدات إنسانية وإرسال مجموعة خبراء وأطباء لمكافح فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي في اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو: "لن ننسى الدعم الذي قدمته إيطاليا إلى الصين خلال الأوقات الحرجة التي مرت بها بلادنا أثناء تفشي المرض، الآن نحن مستعدون أيضا للوقوف بحزم إلى جانب الشعب الإيطالي على الرغم من أن الصين بحاجة ماسة الآن إلى الإمدادات الطبية".