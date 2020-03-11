الهند تعلق تأشيرات الدخول لمواطني فرنسا وألمانيا وإسبانيا بسبب فيروس كورونا

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، تعليق تأشيرات الدخول الصادرة مسبقاً، لمواطني فرنسا وألمانيا وإسبانيا، الذين لم يدخلوا البلاد بعد، بسبب تفشي فيروس كورونا.

نيودلهي - سبوتنيك. وجاء في بيان مكتب الهجرة الهندي: "تم تعليق جميع التأشيرات العادية [بما في ذلك التأشيرات الإلكترونية] التي صدرت لمواطني فرنسا وألمانيا وإسبانيا، اعتبارا من 11 آذار/مارس، وما قبله، وبخصوص الذين لم يدخلوا الهند بعد".

وأوصى البيان جميع من قام بالسفر إلى الصين وهونغ كونغ وجمهورية كوريا واليابان وإيطاليا وتايلاند وسنغافورة وإيران وماليزيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، بإجراءات الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يومًا من تاريخ وصولهم إلى الهند، موضحاً أن مكتب الهجرة طلب من أصحاب العمل السماح لهؤلاء المسافرين بالعمل من المنزل.

كما طلب المكتب من جميع المسافرين العائدين من الخارجية مراقبة صحتهم بشكل مستقل واتباع القواعد المطلوبة.

ووصل عدد الإصابات في الهند بفيروس كورونا المستجد حتى الآن إلى 62 حالة.

وعلقت السلطات الهندية، في وقت سابق، تأشيرات الدخول لمواطني إيران وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، واليابان.

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.