المبعوث الأممي لليمن يصل إلى صنعاء ويبحث وقف التصعيد مع الحوثيين

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة صنعاء.

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في مطار صنعاء الدولي لوكالة "سبوتنيك" بأن غريفيث وصل برفقة نائبه معين شريم على متن طائرة أممية.

إلى ذلك، أبلغ مصدر دبلوماسي يمني، وكالة "سبوتنيك"، بأن غريفيث سيبحث خلال الزيارة مع قيادة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، تخفيض التصعيد العسكري مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة مأرب، وذلك غداة معارك عنيفة بين الجانبين لاتزال مستمرة.

وأضاف: "إن غريفيث سيطرح على قيادة الجماعة ما خرجت به زيارته، إلى محافظة مأرب، السبت الماضي، بشأن وقف التصعيد العسكري في المحافظة التي تستقبل عشرات الآلاف من النازحين، مشيرا إلى أن النقاشات ستتطرق إلى تنفيذ اتفاق الأردن لتبادل الأسرى الموقع بين الطرفين منتصف شباط/فبراير الماضي".