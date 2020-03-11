الرئاسة الأفغانية تنذر بإيقاف عملية تبادل السجناء مع طالبان حال استمرار العنف

ألمحت الرئاسة الأفغانية إلى احتمال إيقاف عملية تبادل السجناء المقررة مع حركة طالبان بدءا من 14من الشهر الجاري في حال استمرت أعمال العنف.

وقال متحدث الرئاسة، صديق صديقي، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "طلوع" الأفغانية"، اليوم الأربعاء، "حتى الآن، لم يفرج عن أي من سجناء طالبان، ووفقا لمرسوم الرئيس، فسوف يتم ذلك في 14 من مارس/ آذار".

“If the Taliban continues their violence, the US and Afghan government’s position will also change,” Sediqqi said, adding that “the US-Taliban agreement is not based on trust on any side, but is based on action.” #Afghanistan — TOLOnews (@TOLOnews) March 11, 2020

​وأضاف "نريد من طالبان خفض مستوى العنف، وضمانات بأنهم لن يعودوا إلى الحرب، وذلك من أجل إطلاق سراح سجنائهم، وبدون تلك الضمانات سيكون من الصعب الإفراج عن المساجين".

وحذر أنه "في حال انهارت عملية السلام، فستكون تلك مسؤولية طالبان، لا الحكومة"، وإذا لم يتوق العنف خلال المحادثات الأفغانية، فسوف يتم وقف تبادل السجناء كذلك".