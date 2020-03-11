ميركل: إغلاق الحدود ليس استجابة كافية للتحديات المتعلقة بفيروس كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مؤتمر صحفي في برلين، أن إغلاق الحدود ليس استجابة كافية لتحديات فيروس كورونا.

وقالت ميركل: "نعتقد في ألمانيا أن إغلاق الحدود ليس استجابة مناسبة للتحدي" ، مضيفة أن "الحجر الصحي المنزلي يمكن أن يكون إجراء مقبولا، وهو إجراء من شأنه الحد من انتشار المرض إذا جاء الأشخاص المصابون من منطقة الخطر".

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في ألمانيا، حتى اليوم الأربعاء، ثلاثة أشخاص. وتم تسجيل جميع الحالات في شمال الراين - وستفاليا، على وجه الخصوص، في مدينة إيسن، حيث توفيت امرأة تبلغ من العمر 89 عاما، وتوفي شخصان آخران في مقاطعة هاينسبرغ.

ووصل عدد المصابين بالفيروس حول العالم،منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حتى اليوم الأربعاء، إلى 119 ألف و357 شخصا.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميا 4290 شخصا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 65 ألفا و900 شخص.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و867 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 46 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 49 ألفا و62 شخصا.