بعد رفض دخولها للاشتباه بإصابة بعض ركابها بـ"كورونا"... باخرة سياحية ترسو أخيرا في بلجيكا

بعد رفض بسبب الاشتباه بوجود مصابين بفيروس كورونا بين ركابها حصلت باخرة سياحية على إذن للرسو في ميناء زيبروج على ساحل بحر الشمال في بلجيكا، إلا أن الركاب ما زالوا ممنوعين من مغادرة السفينة.

موسكو - سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية "بلغا"، اليوم الأربعاء: "حصلت السفينة على إذن بالرسو لكن لا أحد يستطيع مغادرة السفينة".

وكانت وسائل الإعلام ذكرت، في وقت سابق، أن الباخرة لا يمكنها الحصول على إذن للرسو في الميناء.

وبحسب حاكم مقاطعة فلاندري الغربية، كارل ديكاليوف، فإن السبب في ذلك هو أن اثنين من الركاب كانا على اتصال سابق بمواطن ألماني أصيب بفيروس كورونا. وقال الحاكم: "يجب على الطبيب على متن السفينة تقييم المخاطر وإبداء الرأي بشأن ما إذا كان يمكن للركاب النزول إلى الشاطئ".

فيما لم يتم تحديد المكان الذي أبحرت منه السفينة.

وتم تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، في بلجيكا، لمريض يبلغ من العمر تسعين عاما، وفقا لبيانات 10 آذار/مارس، تم تسجيل 267 حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) .