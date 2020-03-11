ولي عهد البحرين يستعرض مع مدير عام الصحة العالمية المستجدات بشأن "كورونا"

استعرض ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، هاتفيا اليوم الأربعاء، تطورات الموقف بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19)، على مستوى العالم.

وأشاد المدير العام للمنظمة، خلال الاتصال، بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي قامت بها مملكة البحرين، لاحتواء ومنع انتشار فيروس "كورونا"، بما يسهم في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة.

وبحسب وكالة أنباء البحرين "بنا"، تم خلال الاتصال، استعراض منهجية ومسارات العمل المختلفة، وإجراءات الفحص والحجر والعزل والعلاج التي تم اتخاذها لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ضمن كافة الجهود المبذولة من قبل مملكة البحرين لتعزيز صحة وسلامة الجميع.

وقال وكيل وزارة الصحة البحرينية وليد المانع: "بناءً على تقييم نتائج المرحلة الأولى من عملية إجلاء المواطنين المتواجدين في إيران، تفعيل إجراءات احترازية محكمة إضافية ضمن خطة الإجلاء".

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين مواطنين قادمين من إيران، على متن رحلة جوية لإجلاء رعايا البلاد من هناك.

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.