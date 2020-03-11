وفاة 5 من الحرس الثوري الإيراني بسبب "كورونا"

أعلنت إيران، مساء اليوم الأربعاء 11 مارس/آذار، وفاة 5 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "لدينا حاليا أكثر من 100 ألف من كوادر الحرس الثوري والتعبئة يعملون في مجال مكافحة فيروس كورونا في البلاد".

وتابع بقوله: "توفي 5 من الحرس الثوري في إطار خدمة الجهاد الصحي حتى الآن".

وكانت إيران قد أعلنت، في وقت سابق، وفاة النائب السابق في الدائرة السياسية بالحرس الثوري الإيراني فرزاد تذري، بعد أيام من إصابته بفيروس "كورونا".

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، توفي تذري في مشفى "بقية الله" في طهران بعد أيام من إصابته بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن "تذري عمل سابقا في جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري وكان نشطا في إقليم سيستان وبلوشيستان جنوب شرقي إيران".

وكانت إيران قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد وصل إلى 9 آلاف، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 354.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، اليوم الأربعاء، إنه "تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الكلي 354، بينما تم تسجيل 958 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 9000"

وأضاف أن عدد المتعافين حتى الآن وصل إلى 2959، لافتا إلى أنه يوجد في إيران 30 مختبرا يتولى تحديد الإصابة بفيروس كورونا.