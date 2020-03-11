السيسي يعزي رئيس وزراء إيطاليا في ضحايا كورونا

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تعازيه في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا.

وأكد السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، دعم مصر حكومة وشعبا للحكومة والشعب الإيطالي، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم، حسبما صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن "خالص تقديره وامتنانه للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة؛ ما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتبادلة بين الجانبين علي كافة المستويات".

وأشار السفير بسام راضي إلى أن المكالمة الهاتفية تطرقت أيضا إلى مناقشة "الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك بناءً علي ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي الأخيرة للقاهرة في 14 يناير الماضي، فضلا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات القضية الليبية".

كما تم التطرق إلى آخر مستجدات قضية ريجيني في ضوء التعاون الحالي القائم بين سلطات التحقيق في مصر وإيطاليا.