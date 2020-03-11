رئيس وزراء التشيك: تصريحات ميركل بشأن فيروس كورونا قد تثير الذعر

نقلت وكالة الأنباء التشيكية عن رئيس الوزراء، أندريه بابيش، قوله، اليوم الأربعاء، إن تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن 60 في المئة من السكان سيصابون بفيروس كورونا قد تثير الذعر.

وقالت ميركل في وقت سابق اليوم إن ما يتراوح بين 60 و70 في المئة من السكان سيصابون بالفيروس على الأرجح مضيفة أن التركيز ينبغي أن ينصب على إبطاء انتشار كورونا في ضوء عدم وجود علاج للفيروس في الوقت الحالي.

ونقلت الوكالة عن بابيش قوله "لا أريد التعليق على الوضع في ألمانيا لكنني أعتقد أن مثل هذه التصريحات تثير الذعر. وعلى أي حال، اتخذنا إجراءات قوية بحيث تكون مثل هذه السيناريوهات غير واردة".

وكانت ميركل قد ذكرت أنه من المحتمل أن يصيب فيروس كورونا المستجد غالبية الشعب، وأن الهدف هو إبطاء وتيرة انتشاره.

وأضافت: "لأنه لا يوجد علاج للفيروس حتى الآن، فإن هدفنا هو الحد من انتشاره".

وتابعت: "لا يوجد علاج للفيروس حتى الآن، والناس ليس لديهم مناعة منه، ومن المحتمل أن تتراوح نسب المصابين به بين 60 إلى 70 في المئة من الناس".

وقالت المستشارة الألمانية: "الحد من انتشار الفيروس سيكون وسيلة جيدة لتخفيف العبء على المنظومة الصحية في البلاد"، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تتعلق بكسب مزيد من الوقت في مواجهة الفيروس حتى يتم اكتشاف علاج له".

ووصل عدد المصابين بالفيروس في ألمانيا إلى 1613 مصابا، بينهم حالتي وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 18 شخصا.