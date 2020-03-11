وزارة الطاقة الأمريكية تتحدث عن هدف "أوبك" الجديد

توقعت وزارة الطاقة الأمريكية أن يكون هدف "أوبك" الجديد بعد فشل صفقة "أوبك+" يتمثل في المشاركة في السوق بدلا من رصده.

ووفقا لتوقعات إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية ""أوبك" بعد فشل اتفاق "أوبك +" ستحدد هدفا جديدا لحصتها في السوق، وليس رصيدها، وسينمو متوسط الإنتاج اليومي للمنظمة في أبريل- ديسمبر إلى 29.2 مليون برميل يوميا مقابل 28.7 مليون برميل في الربع الأول من عام 2020، وفي عام 2021، سوف تستمر الزيادة إلى 29.4 مليون برميل يوميا".

وخفضت وزارة الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج النفط في البلاد في عام 2020، بمقدار 210 ألف برميل يوميا، إلى 12.99 مليون برميل يوميا مقارنة بتوقعات شباط/فبراير، البالغة 13.2 مليون برميل، وفقا للتوقعات الشهرية قصيرة الأجل لإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية .

وبالنسبة لعام 2021، كذلك خفضت التوقعات بمقدار 900 ألف برميل، من 13.56 مليون برميل إلى 12.66 مليون برميل يوميا.

يشار إلى أن أسعار النفط في الأسواق العالمية شهدت، خلال مداولات بداية الأسبوع الجاري، انخفاضا كبيرا، ووصل سعر القياس العالمي "برنت" إلى نحو 36 دولار أمريكي للبرميل.

ومن بين أسباب انخفاض أسعار النفط، إخفاق "أوبك" والمصدرين المستقلين بالاتفاق على تخفيض كميات الإمداد، وكذلك بسبب انتشار فيروس "كورونا" في دول صناعية كبرى من بينها الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.