أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2020

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2020 بمقدار 0.92 مليون برميل يوميًا ليبلغ 0.06 مليون برميل يوميًا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير المنظمة لشهر آذار/مارس: "تم تعديل تقييم نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2020 بمقدار 0.92 مليون برميل يوميا إلى 0.06 مليون برميل يوميا، مما يعكس تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا خارج حدود الصين".

وتابع التقرير:"من المتوقع أن يؤثر تفشي المرض على نمو الطلب على النفط في دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبعض دول الشرق الأوسط ، وكذلك في الولايات المتحدة".

وأضاف التقرير: "من المتوقع أن يصل الطلب على النفط لهذا العام إلى 99.73 مليون برميل يوميًا، وفي الوقت نفسه، خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2020 إلى 0.48 مليون برميل يوميا".

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، ارتفع إجمالي احتياطيات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شهر كانوا الثاني / يناير بمقدار 37.8 مليون برميل مقارنة مع شهر كانون الأول / ديسمبر 2019 حيث بلغ 2.94 مليار برميل.

كما أظهرت البيانات الأولية لشهر شباط / فبراير الماضي أن مخزونات النفط والمنتجات النفطية الأمريكية انخفضت بمقدار 15.9 مليون برميل شهريًا لتصل إلى 1.279 مليار برميل.