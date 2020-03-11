بعد أن أعلنت سيطرتها على كورونا... أطباء صينيون يخلعون كماماتهم... فيديو

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لأطباء صينيين يخلعون "كماماتهم" بعد أن أعلنت السلطات الصينية سيطرتها على تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويظهر في الفيديو كيف اصطف أطباء وموظفو الصحة في طابور طويل، وهم يبتسمون أمام عدسة الكاميرا، بعدما عاشوا لحظات مريرة في مساعدة المرضى، بعيدا عن عائلاتهم.

وفي السياق نفسه، قام الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بزيارة وصفت بالتاريخية إلى مدينة ووهان، في مؤشر على أن العدوى انحسرت على نحو ملحوظ.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حالياً، أكثر من 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية، فيما بلغت الإصابات نحو 113 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 4000 حول العالم.