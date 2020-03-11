إيران تفتح جميع المنافذ المغلقة بسبب كورونا للتبادل اللتجاري

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن فتح جميع المنافذ الحدودية التي كانت مغلقة بسبب فيروس كورونا لإعادة التبادل التجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي: "باستثناء الأيام القليلة الأولى التي أغلقت فيها حدودنا، في الوقت الحالي، يمكن القول أن جميع حدود إيران مفتوحة، وتدفق التبادلات التجارية مع الدول المجاورة والدول الأخرى مستمر".

وتابع بقوله: "بعد أن أبلغت إيران لأول مرة عن حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد في 19 شباط / فبراير الماضي، قامت الدول المجاورة لإيران: أذربيجان وتركمانستان وباكستان، بإغلاق الحدود و المعابر الحدودية مؤقتًا".

وكانت إيران قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد وصل إلى 9 آلاف، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 354.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، اليوم الأربعاء، إنه "تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الكلي 354، بينما تم تسجيل 958 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 9000".

وأضاف أن عدد المتعافين حتى الآن وصل إلى 2959، لافتا إلى أنه يوجد في إيران 30 مختبرا يتولى تحديد الإصابة بفيروس كورونا.