ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 77

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، عن تشخيص إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة المصابين إلى 77 حالة.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الأربعاء، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 77 حالة، وبأن العدد مرشح للارتفاع ليصل إلى 100 حتى نهاية الأسبوع.

وذكرت القناة العبرية أن الحالة الجديدة لمستوطنة تقيم في مستوطنة "معاليه أدوميم"، بالضفة الغربية، وهي امرأة أربعينية.

הקורונה - משבר עולמי | משרד הבריאות פרסם את המסלול של חולה מספר 77, אישה בשנות ה-40 לחייה, תושבת מעלה אדומים. כל המקומות בהם ביקרה הם בעירה, ביניהם: קלפי מס' 9 בביה"ס "רמות" בו ביקרה ב-2 במארס וב-4 במארס ביקרה בחנויות שופרסל דיל ו-ACE שבקניון @hen_zender — חדשות 13 (@newsisrael13) March 11, 2020

وقررت إسرائيل، يوم أمس الاثنين، فرض الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما على جميع العائدين من رحلات السفر إلى إسرائيل، خشية تفشي فيروس "كورونا".

من جهة ثانية شدد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد" في قواعده، وحظر على الجنود العائدين، من أية دولة كانت، العودة إلى قواعدهم لفترة.

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، في مدينة ووهان.

منذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره حتى اليوم الأربعاء، إلى 119 ألفا و357 شخصا.

ووصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميا إلى 4290 شخصا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 65 ألفا و900 شخص.

© Sputnik . MOHAMED HASSAN 7 طرق للتخلص من "مسح الوجه" تجنبا لعدوى كورونا

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و867 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 46 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 49 ألفا و62 شخصا.