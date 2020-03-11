كندا تخصص 700 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، اليوم الأربعاء، عزم بلاده تدشين صندوق بقيمة مئات ملايين الدولارات لمكافحة فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض "كوفيد 19".

تورنتو- سبوتنيك. وقال ترودو: "ستنشئ حكومتنا صندوق استجابة للفيروس الجديد بقيمة مليار دولار كندي (730 مليون دولار أمريكي)، والذي سيوفر الأموال للمقاطعات والأقاليم للتعامل مع الاستعداد والتخفيف من الفيروس".

وأوضح أن هذا التمويل سيساعد في شراء الأقنعة وغيرها من الإمدادات للعاملين في مجال الرعاية الصحية ونشاط الأبحاث. أضاف أن كندا كانت محظوظة حتى الآن، حيث سجلت 93 حالة إصابة مؤكدة ووفاة واحدة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 117 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4 آلاف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 65 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 8 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.