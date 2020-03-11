بروكسل.. تعرض رجل آسيوي للضرب بسبب فيروس "كورونا"

تلقى رجل آسيوي لكمة في وجهه من أحد المارة في العاصمة البلجيكية بروكسل متهما إياه بنشر فيروس "كورونا" في البلاد.

ونقلت صحيفة "لا ليبر بلجيكا" عن مكتب المدعي العام ببروكسل اليوم الأربعاء قوله: "تهجّم مساء يوم السبت في بروكسل أحد المارة على رجل آسيوي وضربه في وجهه وردد الاتهامات بنشر فيروس كورونا في بلجيكا".

ووفقا للصحيفة اعتقلت الشرطة البلجيكية المعتدي لكنها مالبثت أن أفرجت عنه بعد التحقيق في الحادثة.

وأعلنت السلطات البلجيكية اليوم الأربعاء عن تسجيل أول حالة وفاة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لمريض يبلغ من العمر تسعين عاما.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 117 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4000 حالة وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 65 ألفا.