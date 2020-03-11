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15:49 GMT11 مارس/ آذار 2020
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    فيروس كورونا المستجد

    ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 456 في بريطانيا و503 في هولندا

    © REUTERS / KIM KYUNG-HOON
    العالم
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    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (85)
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    قالت وزارة الصحة البريطانية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 456 حالة، اليوم الأربعاء، مقارنة بـ 373 حالة، أمس.

    وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم، الأربعاء، بأن عدد الوفيات بسبب الفيروس قد استقر عند ست حالات.

    وفي هولندا، قالت السلطات الصحية إن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد قفز بمقدار الثلث، اليوم الأربعاء، إلى 503 حالات.

    كما زاد عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في هولندا من أربع إلى خمس حالات. وقال المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، في بيان، إنه "تم الكشف عن 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل بذلك إجمالي العدد إلى 503، بينما تم تسجيل خامس حالة وفاة وهي لرجل يبلغ من العمر 68 عاما".

    وفي سياق متصل، قالت وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية، نادين دوريس، في وقت متأخر من ليل اليوم الثلاثاء، إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

    وأضافت درويس في بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه بمجرد إبلاغها بنتيجة التحاليل اتخذت جميع الاحتياطات الموصى بها، وعزلت نفسها في المنزل".

    وأكدت صحيفة "تايمز أوف لندن"، أن دوريس، التي تخضع حاليا للعزل والرعاية الطبية، كانت قد اجتمعت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع المنصرم، كما حضرت استقبالا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

    © Sputnik . MOHAMED HASSAN
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    وانتشر فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان الأوروبية، خاصة إيطاليا التي يعتبر وضع الفيروس فيها ثاني أسوأ وضع بعد الصين، بعد تسجيل نحو 500 حالة وفاة، وأكثر من 8000 إصابة، ما استدعى أن يعلن رئيس الوزراء الإيطالي، أمس، وضع البلاد كلها في حالة حجر صحي، ومنع دخول أو خروج أي شخص منها.

    ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حالياً، أكثر من 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية، فيما بلغت الإصابات نحو 113 ألف حالة. وبلغ عدد الوفيات أكثر من 4000 حول العالم.

    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (85)

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    الكلمات الدلالية:
    الصين, فيروس كورونا, هولندا, بريطانيا
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