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15:49 GMT11 مارس/ آذار 2020
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    "طالبان" ترفض شروط الرئيس الأفغاني للإفراج عن الأسرى

    © REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
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    رفضت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأربعاء، عرض الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي تضمن شروطا للإفراج، تدريجيا خلال أشهر، عن خمسة آلاف أسير مقابل خفض وتيرة العنف في "شكل ملحوظ".

    جاء ذلك على لسان المتحدث السياسي باسم الحركة، سهيل شاهين، في تصريحات قال فيها: "يجب الإفراج عن 5 آلاف سجين ضمن تدابير بناء الثقة، وهذا ينبغي أن يحصل قبل المحادثات الداخلية الأفغانية"، مؤكدا أن أي تغيير لذلك هو انتهاك للاتفاق المبرم بين طالبان وواشنطن في الدوحة الشهر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

    مسلحون تابعون لحركة طالبان في أفغانستانمسلحون تابعون لحركة طالبان في أفغانستان
    © AP Photo / Raumat Gul
    الرئيس الأفغاني يوقع مرسوما يقضي بالإفراج عن سجناء طالبان
    وكانت الرئاسة الأفغانية قد ألمحت إلى احتمال إيقاف عملية تبادل السجناء المقررة مع حركة طالبان بدءا من 14 الشهر الجاري في حال استمرت أعمال العنف.

    وقال متحدث الرئاسة، صديق صديقي، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "طلوع" الأفغانية"، اليوم الأربعاء، "حتى الآن، لم يفرج عن أي من سجناء طالبان، فوفقا لمرسوم الرئيس، سوف يتم ذلك في 14 من مارس/ آذار".

    وأضاف "نريد من طالبان خفض مستوى العنف، وضمانات بأنهم لن يعودوا إلى الحرب، وذلك من أجل إطلاق سراح سجنائهم، ودون تلك الضمانات سيكون من الصعب الإفراج عن المساجين".

    وحذر أنه "في حال انهارت عملية السلام، فستكون تلك مسؤولية طالبان، لا الحكومة"، وإذا لم يتوق العنف خلال المحادثات الأفغانية، فسوف يتم وقف تبادل السجناء كذلك".

    انظر أيضا:

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    الرئاسة الأفغانية تنذر بإيقاف عملية تبادل السجناء مع طالبان حال استمرار العنف
    الكلمات الدلالية:
    أفغانستان, طالبان
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