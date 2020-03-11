البرازيل الأولى في أمريكا الجنوبية من حيث الإصابات بفيروس كورونا

كشفت بيانات وزارات الصحة في دول أمريكا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن البرازيل تحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

بوينوس آيرس - سبوتنيك. ووفقا لآخر تقرير صادر عن وزارة الصحة البرازيلية، تم تأكيد 34 حالة إصابة بالفيروس في البلاد، ويشتبه في إصابة 893 شخصًا، وتأتي الأرجنتين في المرتبة الثانية مع 19 مريضا، توفي واحد منهم.

وارتفع عدد حالات الإصابة في الإكوادور إلى 17 شخصا، وفي تشيلي، لم يتغير عدد الحالات بعد - 17 شخصًا أيضًا، وأعلنت وزارة الصحة في بيرو عن حالتين جديدتين، وبالتالي ارتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 11 حالة.

وأكدت وزارة الصحة في كولومبيا 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد-19"، حيث ارتفع عدد المصابين إلى 9 أشخاص. وهناك 5 إصابات مؤكدة في الباراغواي.

وأصيب أكثر من 118 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد على صعيد العالم، ويبلغ عدد الوفيات أكثر من 4000، وانتشر الفيروس في 114 دولة بحسب منظمة الصحة العالمية.