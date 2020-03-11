بلغاريا والسويد وإيرلندا تسجل أول حالات وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الرسمية في كل من بلغاريا والسويد وإيرلندا، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة لديها بسبب فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19".

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى قول وزارة الصحة البلغارية إن امرأة بلغارية تبلغ من العمر 66 عاما أصبحت أول حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد.

ولفتت إلى أنه تم نقلها، أمس الثلاثاء، إلى مستشفى للطوارئ في صوفيا، حيث كانت تعاني من التهاب رئوي حاد.

وكانت المرأة تمثل سادس حالة إصابة بالفيروس في بلغاريا.

وأعلنت السويد أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وهي لشخص مسن لقي حتفه في الرعاية الفائقة في مستشفى بستوكهولم، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن أيرلندا أعلنت تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب الفيروس.

وقالت الإدارة الصحية الأيرلندية، في بيان يومي، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بسبب كورونا في أيرلندا ارتفع إلى 34 أمس من 24 في اليوم السابق.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم الأربعاء، إلى 119 ألف و357 شخصا.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميا إلى 4290 شخصا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 65 ألف و900 شخصا.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و867 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 46 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 49 ألفا و62 شخصا.