روسيا تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت غرفة عمليات مكافحة وباء فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الغرفة: "خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 8 إصابات بفيروس كورونا المستجد لدى مواطني روسيا الاتحادية – 6 من المصابين في موسكو واثنين في ضواحي موسكو".

وكشف البيان أن "جميع المصابين زاروا إيطاليا في الأسبوعين الأخيرين".

وأضاف البيان أنه "تم وضع المصابين في المستشفى تحت الإشراف الطبي، وجاءت نتائج الفحص إيجابية.

وأوضح البيان أنه "تم تحديد دائرة الأشخاص الذين اتصلوا معهم داخل روسيا، وأن العمل جار على الوصول إليهم لوضعهم تحت إشراف طبي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليهم".

وفي وقت سابق، تم تسجيل 28 حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا، منها 25 حالة من مواطنين روس عادوا من إيطاليا، وحالتان لمواطنين صينيين، وحالة واحدة لمواطن إيطالي.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف قد أعلن، أمس الثلاثاء، أنه بفضل التدابير الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فإن الوضع في روسيا أكثر استقرارا من البلدان الأخرى.