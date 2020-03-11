930 حالة وفاة و22 ألف إصابة بسبب كورونا في أوروبا

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الأربعاء، أن حالات الإصابة في أوروبا وصلت إلى نحو 22 ألف حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 118000 إصابة، وذلك في 114 دولة ووفاة 4291 شخصا بالمرض.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه "وباء عالمي".

وصرحت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد قفز بواقع 196 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ووصل إلى 827.

وذكرت الوكالة أن إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا، أشد دول أوروبا تضررا، ارتفع إلى 12462 من 10149 بزيادة 22.8 في المئة. غير أن الهيئة قالت إن حوالي 600 حالة جديدة تأكدت، أمس الثلاثاء، لكن لم يتم الإبلاغ عنها إلا اليوم.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حالياً، أكثر من 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية، فيما بلغت الإصابات نحو 113 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 4000 حول العالم.