فرنسا: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 48 والإصابات إلى 2281

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 48 بعد تسجيل 15 اليوم، والإصابات إلى 2281، بينهم 105 حالتهم خطرة.

وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء "تسجيل 15 حالة وفاة إضافية في أقل من 24 ساعة بسبب فيروس كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 48".

وأضاف "تسجيل 497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أقل من 24 ساعة ليصل مجمل عدد المصابين إلى 2281".

يتبع...