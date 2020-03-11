إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 97 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 97 حالة.

القدس - سبوتنيك . أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، عن إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في إسرائيل.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة يعقوب ليتسمان، نحن "نتعامل مع وباء عالمي يصيب جميع البلدان. تحدثت مع مسؤولين من جميع أنحاء العالم وأشادوا باستعداد إسرائيل".

وأعلن نتنياهو أن "التجمعات ستقتصر على 100 شخص. نسعى إلى تقليل الحشود، والامتناع عن عقد المؤتمرات والفعاليات غير الضرورية".

وأضاف نتنياهو بالقول "تتم دراسة إرجاء التعليم الجامعي والأكاديمي إلى أجل غير مسمى".

وتابع نتنياهو بالقول، إن "البلدان التي لم تتخذ هذه الخطوات هي في وضع صعب للغاية".

وطالب نتنياهو مواطني إسرائيل "بالعمل على تغيير الروتين اليومي للتعامل مع هذا التهديد، وتجنب مصافحة الأيدي، وغسل اليدين والحفاظ على النظافة الشخصية ووضع منديل عندما يعطس شخص ما".