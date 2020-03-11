ترامب: مستعد تماما لاستخدام السلطة الفيدرالية الكاملة للتعامل مع كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان، اليوم الأربعاء، إنه مستعد لاستخدام السلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب عبر تويتر: "أنا مستعد تمامًا لاستخدام السلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية للتعامل مع التحدي الحالي المتمثل في الفيروس التاجي".

وسعى الرئيس دونالد ترامب اليوم الأربعاء إلى تهدئة المخاوف من انتشار الفيروس التاجي سريع الانتشار وقال إنه سيستخدم جميع الموارد الحكومية اللازمة لمكافحته.

ووقع الرئيس دونالد ترامب اليوم الأربعاء مذكرة توجه وزير العمل الأمريكي لاتخاذ خطوات لتوفير أجهزة التنفس لاستخدامها من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتعاملون مع تفشي الفيروس التاجي.

I am fully prepared to use the full power of the Federal Government to deal with our current challenge of the CoronaVirus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020

وقال ترامب إن خبراء الصحة العامة يتوقعون نقصًا في أجهزة التنفس للعاملين في مجال الرعاية الصحية.