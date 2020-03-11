قيادة العمليات المشتركة: سنتصدى بقوة لأي استهداف يطال القواعد العسكرية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، مقتل 3 وإصابة عدد من أفراد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش"، الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) بقصف استهدف معسكر التاجي شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، "تعرض مساء الأربعاء 11 آذار 2020 معسكر التاجي إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا استهدف مناطق تواجد قوات التحالف، مما أدى إلى سقوط 3 قتلى وعدد آخر من الجرحى من أفراد التحالف".

وأشارت خلية الإعلام الأمني في العراق إلى أن، "هذا الهجوم يعد تحديا أمنيا خطيرا جدا وعملا عدائيا وعليه وجه السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي أقدمت على هذا العمل العدائي والخطير وملاحقتها، وإلقاء القبض عليها وتقديمها للقضاء ومهما كانت الجهة ".

وأكدت أن "قيادة العمليات المشتركة اتخذت إجراءات حازمة وستتصدى بقوة لأي استهداف يطال المعسكرات والقواعد العسكرية ".

وشددت على أن، "قوات التحالف موجودة بموافقة الحكومة العراقية ومحاربة داعش وليس أي طرف آخر، وأنها قد أبلغت رسميا بقرار الانسحاب الذي اتخذته الحكومة ومجلس النواب العراقي، وأن مباحثات جادة تجري في هذا المجال"،

ونوهت بأن،

"مثل هذه الأعمال تعرقل هذه الجهود وتعقد الأوضاع في العراق".

كانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أعلنت اليوم (الساعة الأولى من يوم الخميس بالتوقيت المحلي) مقتل 3 وعدد من الجرحى من قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، إثر قصف صاروخي استهدف معسكر شمالي العاصمة بغداد.