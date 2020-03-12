ترامب: نمنع السفر إلى أوروبا باستثناء بريطانيا ابتداء من الجمعة ولمدة 30 يوما

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن بلاده ستمنع السفر إلى الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا ابتداء من يوم غد الجمعة، ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب في كلمة: "سنمنع السفر إلى الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا، ابتداء من الجمعة ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا".

وأشار ترامب إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات حقيقية لمنع انتشار فيروس كورونا، وواشنطن قامت بخطوات جدية أيضا بهذا الصدد.

وأضاف ترامب: "الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا وسجلنا انخفاضا في أعداد الحالات الجديدة خلال الأيام الماضية".

وأكد ترامب على أن بلاده خصصت أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا، ومساعدة المتضررين من هذا الوباء.

وتابع، " لدينا أفضل الأنظمة الصحية في العالم وسنعرقل انتشار فيروس كورونا".



وشدد ترامب، "أمرت بتوفير قروض ذات فوائد مخفضة للعمال في الولايات المصابة بفيروس كورونا المستجد". مشيرا إلى أن "ما يحدث بسبب فيروس كورونا ليس أزمة مالية".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة الأمريكية الـ 1000 إصابة، بحسب إحصاءات السلطات الفيدرالية والمحلية.

وبحسب الإحصاءات التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" والتي حصلت عليها من جهات فيدرالية، فإن عدد الإصابات تجاوز الألف إصابة في أمريكا.

وسجلت أمريكا أعلى نسبة وفيات في العالم إثر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مقارنة بعدد الضحايا في البلدان الأخرى.

ويعتبر هذا المعدل أكبر من معدل منظمة الصحة العالمية الذي يقدر بـ3.4 في المئة ومن معدل وفيات الصين الذي وصلت نسبتها إلى 3.8 في المئة.

وتربط السلطات الأمريكية ارتفاع معدل الوفيات بعدم الوصول إلى الاختبارات عند تفشي الفيروس في البلاد.