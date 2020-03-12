الولايات المتحدة مستعدة لبيع "باتريوت" إلى تركيا بشرط واحد

وصرح جوناتان هوفمان، المتحدث باسم البنتاغون، في 10 مارس/آذار أن الولايات المتحدة تشترط لبيع منظومات "باتريوت" إلى تركيا، إعادتها لما اشترته من منظومات صواريخ "إس-400" إلى روسيا، وفقا لإفادة "ميليتري ووتش ماغازين".

وأتت تصريحاته تعقيبا على تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان. وأعلن الرئيس التركي عن تخفيف الموقف الأمريكي من شراء تركيا لمنظومات "إس -400" الروسية. ونقلت صحيفة "صباح" عن أردوغان، قوله: "لقد خفف الطرف الأمريكي من موقفه بخصوص إس 400 إلى حد كبير. لقد وصلوا إلى النقطة التي قالوا فيها: "أعطونا وعدا بأن إس 400 لن يتم تشغيلها".

وقد دعت الولايات المتحدة تركيا مرارا إلى التخلي عن منظومات "إس-400" لتجنب عقوبات اقتصادية أمريكية.

وأشارت "ميليتري ووتش" إلى أن تركيا قررت شراء "إس-400" بدلا من "باتريوت" لأن منظومة "إس-400" تتمتع بإمكانيات متفوقة منها إمكانية اكتشاف الطائرات الخفية على بعد كبير.