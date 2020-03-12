توقعات متشائمة لخبير تكهن بأزمة 2008

ذكر تقرير صحفي أن الخبير الاقتصادي جيسي كولومبو أعلن أنه يتوقع أزمة مالية جديدة تفوق خطورةً الأزمة التي اجتاحت العالم في عام 2008.

ووفق "إندبندنت"، فإن كولومبو تكهن بأزمة 2008. والآن يتوقع الخبير حدوث أزمة جديدة قد يسببها استشراء فيروس كورونا المستجد.

وقال الخبير: "لقد سرنا إلى ركود اقتصادي قبل أن سمع أحد عن فيروس كورونا".

وقد تكون الأزمة المرتقبة، برأي الخبير، أسوأ من أزمة 2008 لأن إجمالي الديون المستحقة على القطاعات المختلفة في بلدان العالم ارتفع بمقدار 100 تريليون دولار تقريبا.