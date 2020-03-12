الصين تناشد إلغاء الحظر على إيران لتواجه فيروس كورونا

علقت الصين على تفشي فيروس كورونا المتسجد في إيران وما آلت إليه الأمور الإنسانية والطبية في دولة ترزح تحت العقوبات الأمريكية والغربية.

وبهذا الصدد، ناشد مساعد رئيس مؤسسة ​الشرق الأوسط​ للسلام والتنمية الصينية، تشن شين خويي، جميع أعضاء ​المجتمع الدولي​ إلغاء الحظر اللاإنساني الأمريكي ضد ​إيران​.

وأكد خويي في تصريح صحفي له على ضرورة الإسراع في وتيرة مكافحة ​فيروس كورونا​ في أنحاء العالم لا سيما في إيران.

وأشار خويي إلى أنه من الضروري القيام بإلغاء فوري لجميع أنواع الحظر الطبي المفروض من قبل ​واشنطن​ على إيران، معتبراً أنه "يجب على جميع الدول معاضدة جهود بعضها بعضا وعدم تجاهل أهمية الخدمات والمساعدات المتبادلة في مثل هذه الظروف، وأكد على المجتمع الدولي ضرورة توحيد الأصوات لرفع الحظر الجائر المفروض على إيران.