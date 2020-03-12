لجنة الصحة الصينية: ذروة تفشي فيروس كورونا في الصين انتهت

قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الصحة الصينية، مي فنغ، اليوم الخميس 12 مارس/آذار، بأن ذروة تفشي فيروس كورونا في الصين قد انتهت.

أضاف فنغ :" في الوقت الحاضر، باستثناء ووهان، في جميع مدن مقاطعة هوبي، لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة في هذا الأسبوع. وتم الكشف عن سبع حالات جديدة خارج مقاطعة هوبي".

وتابع: "تشير هذه البيانات إلى أن ذروة تفشي فيروس كورونا في الصين قد انتهت".

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3169 عقب تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت، اليوم الأربعاء، بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل يوم 12 مارس/آذار 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد

المصابين إلى 80793، ووفاة 11 شخصا ليصل عدد الضحايا إلى 3169، وشفاء ما يقارب 62 ألفا و793 حالة عقب معالجتهم".

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".