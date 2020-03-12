النمسا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت النمسا أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا (جائحة)، بعدما أصاب أكثر من 126 ألف شخص حول العالم.

وقالت وكالة "رويترز" إن السلطات في مدينة فيينا أعلنت، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في النمسا لرجل عمره 69 عاما.

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في النمسا حتى الآن إلى 302 إصابة، مؤكدة بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19"، تعافى منهم أربعة أشخاص.

وبحسب آخر الإحصائيات، وصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم الخميس، إلى 126 ألف و258 شخصا.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميا إلى 4638 شخصا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 68 ألف و 266 شخصا.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و932 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و56 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 50 ألفا و298 شخصا.