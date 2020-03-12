منظمة الصحة العالمية: "كوفيد 19" الذي يسببه كورونا جائحة يمكن السيطرة عليها

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن تفشي الفيروس التاجي الجديد "وباء يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للدبلوماسيين اليوم الخميس في جنيف:



"نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تقترب من هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".

وكان مدير منظمة الصحة العالمية قال أمس إن فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه "وباء عالمي".

وحسب "رويترز" قال مدير منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 مثلا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الأربعاء إن المنظمة ترى أن تفشي فيروس كورونا يشكل وباء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي "قلقون للغاية من مستويات الانتشار ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات (اللازمة). لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء".