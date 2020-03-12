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13:15 GMT12 مارس/ آذار 2020
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    فيروس كورونا المستجد

    الاتحاد الأوروبي: حظر سفر مواطنينا إلى أمريكا بسبب كورونا "مرفوض"

    © REUTERS / KIM KYUNG-HOON
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    اعترض الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحظر سفر المواطنين الأوروبيين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

    موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في بيان رسمي حول القرار الأمريكي: "الاتحاد الأوروبي يرفض القرار الأمريكي بحظر السفر الذي جاء أحاديا ودون تنسيق".

    العاصمة البريطانية لندن
    © AFP 2020 / JUSTIN TALLIS
    بريطانيا تتكبد خسائر بسبب قرار ترامب حظر السفر إلى أوروبا
    وتابع البيان: "فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) يشكل أزمة عالمية وليست مرتبطة بقارة محددة، وتتطلب مواجهته التعاون، وليس اتخاذ إجراءات أحادية".

    وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن بلاده ستمنع السفر إلى الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا ابتداء من يوم غد الجمعة، ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

    وقال في كلمة: "سنمنع السفر إلى الدول الأوروبية، ابتداء من الجمعة ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا"، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات حقيقية لمنع انتشار فيروس كورونا، وواشنطن قامت بخطوات جدية أيضا بهذا الصدد.

    ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، إلى 1321 مصاب في الولايات المتحدة الأمريكية، توفي منهم 38 شخص، وتعافى 8 آخرين، لتسجل أعلى نسبة وفيات في العالم مقارنة بعدد المصابين، منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

    وبحسب آخر الإحصائيات، وصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم الخميس، إلى 126 ألف و258 شخصا.

    وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميا إلى 4638 شخصا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 68 ألف و 266 شخصا.

    ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و932 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و56 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 50 ألفا و298 شخصا.

     

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, دونالد ترامب, الاتحاد الأوروبي
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